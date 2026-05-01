Liga MX Cruz Azul y Gabriel Fernández no logran acuerdos para renovación La renovación de Gabriel Fernández con La Máquina se encuentra detenida por algunos detalles en las negociaciones.

Video Cruz Azul y Gabriel Fernández siguen sin acuerdos para renovación

En el programa de Insiders de TUDN se habló del tema de el vencimiento de contrato de Gabriel 'Toro' Fernández con Cruz Azul, ya que hasta el momento no hay acuerdo para renovar a pesar de que ambas partes quieren hacerlo.

A decir de Adrián Esparza Oteo, la directiva de La Máquina no quiere que el jugador se vaya gratis, puesto que pagaron por él alrededor de 10 millones de dólares, además de la paciencia que le han tenido en cuanto a las lesiones, por lo que no quieren que se vaya.

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Por su parte, e l Toro tampoco tiene en sus planes irse del Cruz Azul, afirmó el reportero de TUDN, por lo que también está de acuerdo en renovar y continuar con el Cruz Azul, aunque faltan algunos detalles.

Todo indica qu e la renovación de contrato entre Gabriel Fernández y Cruz Azul no se ha dado hasta el momento por tema de montos y de años a firmar, por lo que no se han arreglado para su continuación.

El tema que pone nervios en la mesa de negociaciones es que el contrato del 'Toro' Fernández vence en diciembre, por lo que a partir de este verano el jugador puede negociar de manera libre con cualquier equipo.