Liga MX Así se juega y puedes ver la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 Esta es la agenda para los primeros compromisos de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Video ¡Anótalos! Horarios y fechas de Cuartos de Final del Clausura 2026

Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tienen fechas y horarios oficiales para que millones de aficionados puedan seguir la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Tras la finalización del torneo regular con Pumas como el líder general y el acomodo en la tabla con los diversos resultados, se dieron varias llaves interesantes para la Liguilla de la Liga MX.

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En TUDN y ViX podrás disfrutar en su mayoría los partidos de Ida de los Cuartos de Final y acá te decimos la agenda completa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE IDA, CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 comenzará el sábado 2 de mayo y terminará el domingo 3 de mayo, solo para los partidos de Ida.

Tigres vs. Chivas

El partido se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas del Centro de México por TV Azteca y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por Fox Deportes.



Atlas vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a las 21:15 horas del Centro de México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; a las 23:15 horas ET, 22:15 horas CT y 20:15 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

América vs. Pumas

El partido se llevará a cabo el domingo 3 de mayo de abri a las 17:00 del Centro de México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX y a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

Toluca vs. Pachuca