Liga MX Brian Rodríguez, Robert Morales y las figuras a seguir del clásico capitalino Ya sin considerar a sus respectivos seleccionados nacionales, resaltan tres futbolistas que en los últimos tres partidos fueron fundamentales para sus equipos.



Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Clásico capitalino: Figuras a seguir del América y Pumas en la Liguilla

La última fecha del torneo determinó que Pumas y América se enfrenten en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 en un partido que se antoja interesante, pues ambos llegan a esta instancia en un buen ritmo.

Además se enfrentarán prácticamente con equipo completo, pues fueron de los equipos menos afectados por la convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de 2026.

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FIGURAS A SEGUIR DEL AMÉRICA VS. PUMAS

Entre los jugadores a seguir y ya sin considerar a sus respectivos seleccionados nacionales, resaltan tres futbolistas que en los últimos tres partidos fueron fundamentales para sus equipos.

En América destaca Brian Rodríguez, quien suma tres goles en los últimos tres juegos y es el jugador más destacado a la ofensiva. Junto a él otro que aparece es Alejandro Zendejas, quien tiene un gol y una asistencia y es un buen complemento para el uruguayo.

En tanto que Isaías Violante se ha convertido en un revulsivo en el que Jardine ha confiado para subir y bajar por la banda.

En Pumas la figura de Robert Morales sobresale por encima del resto con tres goles y una asistencia en sus tres últimos juegos. Será definitivamente el referente ofensivo del equipo de Efraín Juárez.

Uriel Antuna y Jordan Carrillo han sobresalido también en los últimos juegos y son un complemento perfecto al frente, por lo que habrá que poner atención en estos elementos.

Brian Rodríguez

3 goles 239 minutos jugados

Alejandro Zendejas

1 gol 1 asistencia 249 minutos jugados

Isaías Violante

1 asistencia 122 minutos jugados

Pumas

Robert Morales

3 goles 1 asistencia 262 minutos jugados

Uriel Antuna

1 gol 181 minutos jugados

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Jordan Carrillo

1 gol 1 asistencia 187 minutos jugados