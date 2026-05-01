    Liga MX

    Saint-Maximin acepta que jugar en México no es fácil: 'Jugadores sangraban por la nariz'

    Tras salir de América el delantero francés aceptó que jugar y adaptarse a México no es fácil, pues resaltó que lejos de lo que se piensa.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Allan Saint-Maximin revela que era difícil respirar cuando jugaba en el América

    El delantero francés Allan Saint-Maximin, aceptó que jugar y adaptarse a la Liga MX no es fácil, pues resaltó que lejos de lo que se piensa, cada región fuera de Europa representa dificultades hasta para los más profesionales.

    "Francamente, después de haber jugado en el extranjero, uno piensa que solo existe Europa, o que el nivel en Europa es más alto que en otros lugares, pero en estos campeonatos considerados de menor nivel, o incluso en clubes CF2, etc., eso no significa que no trabajen, que no corran o que no haya intensidad", comenzó diciendo el delantero en palabras recogidas por RMC Sport.

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    SAINT-MAXIMIN DESTACA PROBLEMAS PARA JUGAR EN LA ALTURA

    Saint-Maximin, hoy jugador del Lens tras salir de América, destacó principalmente el hecho de jugar en la altura de la capital mexicana lo que provocaba problemas para respirar y que algunos jugadores incluso sangraran.

    "Eso mismo me pasó mucho en el extranjero. Fue muy difícil en México por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura y ver durante algunos entrenamientos sangre saliendo de la nariz de algunos jugadores, o jugadores que se paraban, con dificultad para respirar, era algo que jamás había visto", explicó.

    El exjugador de las Águilas reiteró que no fue fácil adaptarse y consideró que por eso hubo un cambio notorio después de regresar a Francia.

    "Adaptarme allí no fue fácil, así que tuve que esforzarme mucho. Tuve que hacer bastantes cosas para ponerme al día. Cuando regresé aquí, me sentí bien. Esa es también la razón por la que pude rendir bien para el equipo desde el momento enque me uní", comentó a los medios franceses.

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