Liga MX Toluca vs. Pachuca: la revancha de la Final más dolorosa para los Diablos en Liga MX Estos equipos se reencuentran aún con la memoria fresca de aquella Final perdida por los escarlatas frente a los Tuzos.

Video Toluca vs. Pachuca: la revancha de la Final en Liga MX Apertura 2022

Toluca vs. Pachuca se reencuentran dentro de la Liguilla, esta vez como parte de los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026, pero con la memoria fresca de aquella Final que estos dos equipos disputaron hace casi cuatro años en el Apertura 2022.

Los Diablos Rojos de Toluca acabaron el torneo regular del Clausura 2026 como quintos en la tabla de posiciones con 30 puntos, apenas uno menos que los Tuzos del Pachuca, que cerrarán la serie en calidad de local.

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En el torneo regular se enfrentaron en el Estadio Hidalgo y el partido acabó empatado 1-1 el pasado 22 de marzo como parte de la duodécima jornada del torneo mexicano; Franco Romero adelantó a los escarlatas al 45’, pero Elías Montiel empató al 71’.

TOLUCA VS. PACHUCA DISPUTARON UNA FINAL DE LA LIGA MX

Fue ya en la época de los torneos cortos que estos equipos disputaron un partido por el título del futbol mexicano de Primera División, fue en el Apertura 2022 en el que como ahora, el juego de ida fue en el Estadio Nemesio Diez, aquella ocasión con triunfo de los Tuzos por 1-5.

Para la vuelta en el Estadio Hidalgo, Pachuca volvió a imponerse, esta vez 3-1 para un global de 8-2 del equipo de Guillermo Almada sobre el de Ignacio Ambriz.

Fue apenas en el primer tiempo de la Final de ida del Apertura 2022 que Pachuca se colocó al frente en el marcador por 0-4; 0-5 para el segundo tiempo hasta el gol al 77’ de Jordan Sierra. Para el juego de vuelta, los escarlatas se adelantaron, pero otros tres goles de los Tuzos evitaron cualquier indicio de amenaza.