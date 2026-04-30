Liga MX América anuncia baja de 'Pantera' Zúñiga rumbo al duelo ante Pumas Las Águilas reciben un fuerte revés antes del inicio de su participacion en la Fase Final del Torneo Clausura 2026.

Video 'Pantera' Zúñiga es baja de América por fractura de clavícula

Raúl 'Pantera' Zúñiga es baja con América después de que las Águilas dieran a conocer que el delantero sufió una fractura justo antes de que inicie su participación en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La escuadra de Coapa dio a conocer el estado de salud del delantero colombiano, quien no podrá particpar en los Cuartos de Final ante Pumas y quien incluso, ya fue intervenido quirúrgicamente.

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"El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones", dijo América.

Además, las Águilas señalaron que el tiempo de baja se dará a conocer conforme evolucione el jugador colombiano, por lo que habrá que esperar en este rubro.

América recién recuperó a otro delantero, Henry Martín, quien tuvo minutos en el partido entre los azulcrema y Atlas en el Estadio Banorte en la última jornada de la Fase Regular.