Liga MX André Jardine sobre la baja de Reyes para la Liguilla: "Lamentamos no tenerlo" Las Águilas no podrán contar con el defensa mexicano por su convocatoria al Mundial; sin embargo, el DT reveló que se viene un nuevo regreso.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video América vs. Pumas: André Jardine lamenta la baja de Israel Reyes para la Liguilla

De cara al partido de ida de los cuartos de final entre América y Pumas, el entrenador de las Águilas, André Jardine lamentó que no puedan contar con Israel Reyes, seleccionado mexicano para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues destacó que vive un gran momento.

"Lo de Isra lamentamos no tenerlo, estamos felices por él porque vive un gran momento en su carrera, que haga un grandísimo Mundial, que encuentre la felicidad y merece todas las glorias y todo este momento que está viviendo", aseguró Jardine en conferencia de prensa.

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En contraste con esa baja resaltó el regreso de Henry Martin luego de su lesión y argumentó sus características de líder y goleador para destacar su importancia en el equipo.

"Muy felices de contar con henry, ya me cansé de hablar de la importancia que tiene, es un gran líder, un goleador, la sensación que va a conseguir, estar en el nivel que nos ayude de alguna forma con su experiencia y calidad", explicó el entrenador brasileño.

JONATHAN DOS SANTOS ESTARÁ DISPONIBLE PARA EL AMÉRICA VS. PUMAS

Por otra parte, otro de los jugadores que regresan tras superar una lesión, es Jonathan Dos Santos, quien volvió a entrenar y Jardine cofirmó que estará a disponibilidad para el Clásico Capitalino.