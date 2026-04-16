Liga MX Juan Hernández considera que Kevin Álvarez es joven y tiene mucho futuro El exjugador del América pone los puntos que el lateral derecho de las Águilas debe seguir para retomar su nivel

Video Juan Hernández afirma que Kevin Álvarez tiene mucho futuro como jugador

En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, el exjugador del América, Juan Hernández, opinó sobre la baja de juego que ha sufrido Kevin Álvarez, misma que lo ha marginado a la banca en varios partidos y cediéndole su lugar a otros jugadores.

"Sí, no lo entiendo, yo creo que también el mismo ser humano, el mismo deportista tiene altas y bajas, pero Kevin es un gran jugador, Kevin tiene muchas condiciones, no sé si por el trabajo que desarrolló en redes sociales se distrajo un poco, le dio la oportunidad a gente como Dagoberto para llegar al puesto de lateral derecho, al mismo Israel Reyes, que también lo ha hecho y lo ha hecho muy bien".

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Después de que llegara como refuerzo bomba al equipo de André Jardine, el actual lateral derecho de las Águilas no ha logrado alcanzar el nivel que logró en el Pachuca, aunque Juan Hernández se muestra seguro de que es cuestión de que el mismo jugador se lo proponga.

"Yo creo que Kevin tiene que ver esa parte de que es lo que lo que le ha fallado y de nuevo intentar lo que lo llevó al éxito, lo llevó a jugar un Mundial, a ser campeón con Pachuca, a ser tricampeón con el América, pero Kevin tiene un gran futuro porque es muy joven, tiene una gran calidad y nada más es retomar trabajar, esforzarse y estar más concentrado durante los minutos y tratar de revertir la situación en la que está pasando".

JUAN HERNÁNDEZ HABLA DE JARDINE

Sobre el paso irregular que actualmente vive el América, Juan Hernández aseguró a David Faitelson que André Jardine en un gran entrenador y merece dirigir, al menos, un torneo más a las Águilas.