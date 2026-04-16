Liga MX Chivas va por marca de goles en el Clausura 2026 que no logra desde 2008 Con hombres como Armando González, Ángel Sepúlveda y Daniel Aguirre, el Rebaño espera romper su sequía de goles en fase regular.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Chivas busca llegar a 30 goles en el Clausura 2026 ante Puebla

Pese a la derrota del último fin de semana, las Chivas gozan de buena salud en el Torneo Clausura 2026, tanto así que en el duelo ante Puebla de la jornada 15 están a las puertas de alcanzar los 30 o más goles por primera vez en mucho tiempo.

Luego de 14 fechas de juego, el Rebaño se ubica en la cima con la mejor ofensiva del certamen, con 28 anotaciones.

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Tipos como Armando González, Ángel Sepúlveda y Daniel Aguirre se han destacado con múltiples dianas, pero la “Hormiga” es quien se ha convertido en el estandarte de este ataque, con 12 goles, para ubicarse en la cima de la tabla de goleo individual junto a João Pedro.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas alcanzó los 30 goles?



Este sábado el equipo recibe a Puebla con el objetivo de concretar dos anotaciones, suficientes para llegar a los 30, un número que no alcanza el club desde el lejano Clausura 2008.

En aquel torneo, el equipo rojiblanco marcó 32 goles en la fase regular, donde Omar Bravo fue su mejor goleador con 10 tantos, seguido de Sergio Santana con nueve.

¿Cuál es el récord de goles de Chivas en torneos cortos?



La versión de las Chivas, ahora con Gabriel Milito, se ha destacado por funcionar y marcar ante la portería rival.

Si no es este fin de semana ante Puebla, el equipo tapatío puede llegar a la cifra mágica en las próximas semanas, ya que le restarán dos encuentros más.

El récord de goles de Chivas en torneos cortos es de 34, número que logró dos veces, en las ediciones del Invierno 1998 y Apertura 2004, cifra que incluso podrían romper a falta de tres jornadas.