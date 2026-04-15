Liga MX Emilio Azcárraga visita al América, tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup El propietario de las Águilas se reúne con la directiva del equipo, André Jardine seguirá hasta el final del Clausura 2026.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Emilio Azcárraga visita al América tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup

La descalificación de las Águilas del América del torneo de Concacaf Champions Cup provocó que Emilio Azcárraga visitara las instalaciones del equipo, para reunirse con la directiva y jugadores.

Tras la reunión se ratificó al técnico André Jardine, quien se quedará al frente del equipo hasta finalizar el Clausura 2026, donde se hará otra evaluación. Las Águilas enfrentan este fin de semana al Toluca y no pueden permitirse otra derrota, porque el boleto a la Liguilla se comprometería, así lo informó la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa.

PUBLICIDAD

Directiva no tomará medidas drásticas, por el momento, hasta el término del presente torneo se hará un análisis exhaustivo. El cuadro de Coapa tendrá tres compromisos claves (Toluca, León y Atlas) los cuales tendrá que sacar el triunfo, para asegurar un boleto a la próxima Liguilla.

Independientemente de lo que ocurra en el actual certamen, la directiva azulcrema ya planea el próximo torneo, con refuerzos en varios sectores del equipo.