Liga MX Dagoberto Espinoza podría reaparecer con América en un mes El juvenil americanista estaba fuera tras sufrir una ruptura de ligamentos en el 2025.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Atención americanistas! Esta sería la fecha del regreso de Dagoberto Espinoza

Después de la lesión de Dagoberto Espinoza, Andre Jardine n o ha podido encontrar el hombre para cubrir esa banda derecha que dejó el juvenil americanista, pero ese problema podría solucionarse en unas semanas.

De acuerdo con información de Mauricio Ymay, el estratega brasileño podrá contar con Dagoberto e n aproximadamente un mes luego de que el jugador ya entrena al parejo con el plantel azulcrema.

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Así que el defensor del América podría reaparecer para la jornada 16 del Clausura 2026 cuando los azulcremas visiten al León.

Dagoberto Espinoza se lesionó el pasado mes de septiembre del 2025 durante el partido entre América y Monterrey, que lo alejó de las canchas por varios meses tras sufrir una ruptura de ligamentos.