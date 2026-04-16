Liga MX Nicolás Ibáñez conoce la gravedad de su lesión en Cruz Azul La Máquina comunicó que es lo que tiene su delantero tras salir del partido ante América.

Video Fuerte lesión: Momento exacto donde Nico Ibáñez se rompe vs. América

Nicolás Ibáñez se lesionó en el partido de América vs. Cruz Azul de la Liga MX y cinco días después se pudo saber el parte médico de forma oficial.

Se habló mucho de una posible ruptura del tendón de Aquiles, pero Nicolás Larcamón tranquilizó a los fans de La Máquina al señalar que todo parecía quedar un tema muscular.

PUBLICIDAD

El parte médico de la lesión de Nicolás Ibáñez



Cruz Azul emitió comunicado sobre el parte médico de Nicolás Ibáñez, donde se descartó problemas en el tendón de Aquiles, pero no dio un tiempo de recuperación exacto para volver a las canchas.

"Cruz Azul informa que, una vez que mejoraron las condiciones de inflamación, hoy se aplicaron las pruebas de imagen a nuestro jugador Nicolás Ibáñez.

"El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles. Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguiente etapas de su recuperación".

Se espera que NicolásIbáñez pueda reaparecer en la Liguilla del futbol mexicano del Clausura 2026, toda vez que se tiee ventaja que los Cuartos de Final se jugará de fin de semana a fin de semana.