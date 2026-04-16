Liga MX Presentan la Copa Santos Peñoles con la participación de más de 400 equipos Se realizó la presentación oficial del torneo de futbol infantil y juvenil y que contará con ramas varonil y femenil

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Alejandro Irarragorri en la presentación de la Copa Santos Peñoles Imagen Cortesía Santos Laguna

Este jueves se llevó a cabo la presentación oficial de la edición 2026 de la Copa Internacional Santos Peñoles, torneo que se ha consolidado como uno de los más importantes a nivel infantil y juvenil en México.

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Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos, destacó que la Copa Santos Peñoles trasciende lo deportivo, al ser una plataforma que impulsa valores como el trabajo en equipo, la convivencia y la formación integral de niñas, niños y jóvenes. Asimismo, resaltó el crecimiento del torneo, que pasó de contar con 40 equipos en sus inicios a más de 400 en la actualidad, así como su impacto positivo en la región, generando una importante derrama económica con la llegada de miles de visitantes a la Comarca Lagunera.

¿CUÁNDO INICIA LA COPA SANTOS PEÑOLES?

La ceremonia de inauguración se realizará el 30 de abril en el Estadio Corona, mientras que la actividad deportiva se desarrollará del 1 al 5 de mayo en 15 sedes, teniendo como principal escenario Territorio Santos Modelo.

Para esta edición, se contará con la participación de más de 400 equipos y cerca de siete mil jugadores, incluyendo representativos internacionales de Colombia y Estados Unidos. La competencia abarcará las ramas varonil y femenil, así como la categoría Guerreros de Corazón, dirigida a personas con discapacidad intelectual.

Entre las principales innovaciones, se encuentra la implementación de una plataforma digital para el registro de equipos, cobertura médica integral durante toda la competencia y la disputa de las finales en el Estadio Corona, brindando una experiencia única a los participantes.