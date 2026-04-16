Liga MX Decio de María recibe homenaje de la FMF por su trayectoria en el futbol mexicano El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió tributo al exdirectivo que fue presidente.

Video FMF homenajea a Decio de María por su desarrollo en el futbol mexicano

Durante una sesión solemne, el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió homenaje a Decio de María, quien se desempeñó como Presidente del organismo de 2015 a 2018, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al desarrollo institucional y deportivo del futbol mexicano.

El acto fue encabezado por el Comisionado Presidente de la FMF, Mikel Arriola, quien destacó el papel de Decio de María en el fortalecimiento del futbol nacional.

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"Decio de María encabezó una etapa de consolidación institucional y continuidad deportiva en la Federación. Su gestión permitió fortalecer estructuras y dar seguimiento a procesos relevantes para el desarrollo del futbol mexicano", señaló.

Durante su mensaje, el Comisionado subrayó que, bajo su presidencia, la Selección Nacional de México mantuvo su consistencia en competencias internacionales.

"Asimismo, se dio continuidad a proyectos deportivos que han contribuido al posicionamiento de México en el ámbito internacional. Su experiencia y conocimiento del ecosistema del futbol nacional permitieron impulsar procesos orientados a su desarrollo integral", agregó.

El homenaje consistió en la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión al frente del organismo.

Por su parte Decio de María recordó su paso como jerarca del máximo organismo del futbol en México y también habló sobre el haber logrado el mundial del 2026 para nuestro país.

"Esta casa se ha hecho del esfuerzo de mucha gente, estamos a punto de cumplir 100 años, muchas personas han pasado por acá. Agradecido con este reconocimiento. Fue una experiencia única para cualquier ser humano, darle la vuelta al mundo 2 veces en 6 meses, no se vive muy seguido.