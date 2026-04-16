Liga MX Carrasquilla hace fuerte confesión: "No sabía si quería volver a México" El jugador de Pumas se sincera sobre un fuerte episodio dentro de su carrera en la Liga MX.

Video Carrasquilla admite que dudó de volver a México tras lesión de Mier

Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas de la UNAM, confesó que dudó en volver a México después de que provocara accidentalmente la lesión del portero de Cruz Azul, Kevin Mier.

En entrevista exclusiva para TUDN, Carrasquilla se sinceró respecto a lo que vivió en aquel momento el año pasado y confesó que, incluso, su familia se vio involucrada después del hecho con el guardameta del conjunto de La Noria dentro de la Liga MX.

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Carrasquilla dejó en claro que nunca fue su intención originar un mal a Kevin Mier, pero la lesión en el peroné del guardameta le hizo incluso replantearse el jugar en México.

"En su momento me pesó un poco, sobre todo la imagen que querían generar en mi contra yendo a la selección en la última fecha, también en Guatemala fue de mis peores momentos que pasé pero sí creo que fui un poco inteligente y busqué esa disculpa con la única persona que lo necesitaba que era con Kevin y hablé con él, sentí que me disculpé y sané esa culpa que te queda.

"Quien me conoce sabe que no soy mal intencionado, para mí fue difícil y me apoyé en las personas que me ayudaron a levantar en este momento porque me encontraba en una situación donde no sabia si quería volver a México o no porque no sé qué tan pesado iba a ser, le pegó duro a mi familia y es algo que no le deseo a nadie porque es difícil", agregó Carrasquilla.

Además, Adalberto Carrasquilla dejó en claro que en Pumas se apoya totalmente a Efraín Juárez como director técnico, además de que reveló que el timonel pidió a sus jugadores mantenerse apartados de rumores alrededor de su continuidad.