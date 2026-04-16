Liga MX Gorriarán y la razón por la que no ha renovado con Tigres: ¿Cruz Azul interesado? El mediocampista está en órbita de otros equipos de la Liga MX, incluyendo uno de los llamados grandes.

Video Fernando Gorriarán está en la órbita de Cruz Azul y otros equipos en la Liga MX

Fernando Gorriarán, mediocampista uruguayo de Tigres, no ha renovado con el conjunto felino y, todo parece indicar, hay posibilidad de que emigre de equipo.

Acorde con Aldo Farías de TUDN, Gorriarán no ha renovado su contrato y ha encendido alarmas dentro de la directiva de la escuadra felina que contaba con extender el vínculo con el uruguayo, en información revelada durante el partido entre los de la UANL y Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup.

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Se habla alrededor de Gorriarán que evaluará ofertas de otras escuadras, y destaca el Cruz Azul como 'gran destapado', aunque no sería el único equipo de la Liga MX interesado por Gorriarán.

Guido Pizarro, director técnico de Tigres, había dado la indicación de extender el contrato de Gorriarán, ya que es considerado un elemento importante dentro de la institución norteña.