Liga MX Erick Gutiérrez reaparece y lanza mensaje tras no ser considerado en Chivas Guti fue registrado con el Guadalajara para el Clausura 2026, pero no ha jugado ni un solo minuto.

Video Erick Gutiérrez reaparece y suelta mensaje tras ser borrado en Chivas

Erick Gutiérrez reapareció en redes sociales después de que no fuera considerado por Chivas para jugar el Torneo Clausura 2026 y a cinco meses de su último partido.

Luego de que Chivas anunciara la salida de Alan Pulido, que también estaba borrado por Gabriel Milito, Guti publicó una historia en Instagram.

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“Cómo te extraño”, posteó el mediocampista acompañado de una foto de él con el uniforme del Rebaño, aunque hizo la aclaración y señaló el balón, refiriéndose a que echa de menos jugar futbol.

¿Cuándo fue el último partido de Erick Gutiérrez?

La última vez que Erick Gutiérrez pisó la cancha fue el 30 de noviembre del 2025 en la vuelta de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, partido en el que Chivas quedó eliminado tras el famoso penal fallado de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Guti jugó un total de 13 partidos bajo las órdenes de Milito, seis de ellos lo hizo como titular. En el Apertura 2025, el mediocampista sumó 693 minutos.

Al final del torneo, Milito le habría comunicado que no contaba con él para el Clausura 2026, pero Chivas no logró acomodarlo pese a que hubo acercamientos con Pachuca, club en el que debutó.

Al no encontrar acomodo y bajo contrato hasta 2027, Erick Gutiérrez fue registrado con Chivas para el Clausura 2026, pero no ha jugado ni un solo partido, el mismo caso que pasó con Alan Pulido, por lo que el Rebaño optó por rescindir el contrato por mutuo acuerdo.