Liga MX América y André Jardine corren riesgo de su peor marca en Liga MX Las Águilas enfrentan a Toluca con la urgencia mayor de ganar para evitar una récord negativo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América se juega mucho más que tres puntos ante Toluca, también evitar un récord negativo

La reciente eliminación de las Águilas en la Concacaf Champions Cup encendió las alarmas en Coapa. La afición pide la salida de Jardine, el boleto a la Liguilla no está asegurado y estos últimos tres juegos del Clausura 2026 son vitales no solo para acceder a la Fiesta Grande, sino para evitar lo que sería el peor registro de victorias del equipo en fase regular bajo la era del entrenador brasileño.

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América podría sellar le menor cantidad de victorias en fase regular en la era Jardine

Jardine llegó a tomar las riendas del club en el Apertura 2023 y, desde entonces, las Águilas siempre se habían destacado por sumar victorias al por mayor… hasta ahora.

Luego de 14 fechas, el equipo suma apenas cinco juegos ganados y el de este sábado ante los Choriceros es de suma importancia. Si el equipo pierde o empata, asegurará el peor número de triunfos con Jardine, al aspirar solo a siete, tomando en cuenta que el conjunto pueda ganar sus últimos dos juegos.

¿Cuál es el peor registro de victorias de Jardine con las Águilas?

Con Jardine al frente, la cifra más baja de victorias es de ocho, que llegaron en el Apertura 2024. Si los emplumados vencen a Toluca, todavía podrían aspirar a igualar ese número si también derrotan a León y Atlas en las últimas dos fechas.

Si las críticas contra Jardine no han cesado, podrían hacerse todavía mayores si el equipo no derrota a Toluca y se asegura el número más bajo de triunfos desde que llegó al banquillo.