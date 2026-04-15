América Brian Rodríguez manda mensaje a la afición tras eliminación de América Luego de haber sido eliminados por Nashville en el Estadio Banorte, el delantero azulcrema se pronunció un día después.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Brian Rodríguez deja fuerte mensaje tras ser eliminados en Concacaf Champions Cup

El jugador de América, Brian Rodríguez, rompió el silencio luego de la dolorosa eliminación de su equipo en la Concacaf Champions Cup ante Nashville y escribió un mensaje en sus redes sociales en donde aseguró estar triste por la derrota.

"Escribo estas palabras aún estando muy triste por la eliminación de ayer. Quedamos en el debe con todos los Americanistas que estuvieron y están siempre con nosotros", comenzó en su mensaje Brian Rodríguez.

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"Pero como todo en la vida, volveremos a intentarlo hasta ubicar al club más grande de México donde se merece estar siempre", aseguró el futbolista uruguayo en un mensaje escrito en Instagram.

BRIAN RODRÍGUEZ PIDE ENFOCARSE EN LA LIGA MX

El uruguayo, quien fue uno más de los jugadores de América que pidieron disculpas por lo ocurrido, prometió que mientras siga en el equipo peleará para cumplir el sueño de los aficionados y pidió enfocarse en la Liga MX en donde aun se mantienen con posibilidades de pelear por el título.

"Mientras continúe en esta institución pelearé con todas mis fuerzas para lograr ese sueño de todos. No conozco otro camino que no sea el del trabajo duro y en equipo. Toca ya pasar página y enfocarnos en la liga y darlo todo el sábado", expresó.