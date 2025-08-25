Video Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

Allan Saint-Maximin tuvo un debut de sueño con el América al anotar un gol en el triunfo sobre Atlas, pero sorprendió más con su peculiar festejo que provocó la locura de los aficionados.

El flamante refuerzo de las Águilas ingresó al minuto 62 y d e inmediato comenzó a mostrar su calidad y dar show en el campo del estadio Jalisco.

Y fue al minuto 89 cuando el Saint-Maximin mandó el balón al fondo de las redes para el 3-2 en favor de América lo que provocó que el francés explotará en emoción y realizara dos espectaculares festejos a lado del banquillo azulcrema.

Primero con una pirueta por los aires y luego con peculiar baile dedicado a los fanáticos del América que abarrotaron el inmueble de la perla tapatia.

LA BRUTAL NARRACIÓN DE ANDRÉS VACA

Allan Saint-Maximin hizo ‘explotar’ el estadio Jalisco con su anotación, pero también la cabina de TUDN vibró con su gol.

Andrés Vaca no se guardó nada en su narración y gritó con gran pasión el tanto del francés que emocionó a los televidentes que disfrutaban el encuentro.

“ Aterrizó en México y aterrizó haciendo goles. Es Allan, es Saint-Maximin”, narró con emoción el comentarista de TUDN.

Al igual sorprendió la celebración del atacante a David Faitelson, quien destacó que Allan Saint-Maximin sabe a que equipo llegó.