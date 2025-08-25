    América

    Allan Saint-Maximin desata la locura con su festejo tras su gol con América

    El delantero francés tuvo un debut de ensueño como jugador Azulcrema.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

    Allan Saint-Maximin tuvo un debut de sueño con el América al anotar un gol en el triunfo sobre Atlas, pero sorprendió más con su peculiar festejo que provocó la locura de los aficionados.

    El flamante refuerzo de las Águilas ingresó al minuto 62 y d e inmediato comenzó a mostrar su calidad y dar show en el campo del estadio Jalisco.

    Y fue al minuto 89 cuando el Saint-Maximin mandó el balón al fondo de las redes para el 3-2 en favor de América lo que provocó que el francés explotará en emoción y realizara dos espectaculares festejos a lado del banquillo azulcrema.

    Primero con una pirueta por los aires y luego con peculiar baile dedicado a los fanáticos del América que abarrotaron el inmueble de la perla tapatia.

    LA BRUTAL NARRACIÓN DE ANDRÉS VACA

    Allan Saint-Maximin hizo ‘explotar’ el estadio Jalisco con su anotación, pero también la cabina de TUDN vibró con su gol.

    Andrés Vaca no se guardó nada en su narración y gritó con gran pasión el tanto del francés que emocionó a los televidentes que disfrutaban el encuentro.

    Aterrizó en México y aterrizó haciendo goles. Es Allan, es Saint-Maximin”, narró con emoción el comentarista de TUDN.

    Al igual sorprendió la celebración del atacante a David Faitelson, quien destacó que Allan Saint-Maximin sabe a que equipo llegó.

    Video ¿Qué dijo Saint-Maximin tras su debut con gol? Sus palabras ya son virales

    Más sobre América

    1 min
    Allan Saint-Maximin habla tras su debut y primer gol con el América

    Allan Saint-Maximin habla tras su debut y primer gol con el América

    1:15
    Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

    Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

    2 min
    Atlas vs. América, resumen y goles del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025

    Atlas vs. América, resumen y goles del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025

    5:56
    Resumen | América golea de visita al Atlas en el debut de Allan Saint-Maximin

    Resumen | América golea de visita al Atlas en el debut de Allan Saint-Maximin

    1:01
    ¿Qué dijo Saint-Maximin tras su debut con gol? Sus palabras ya son virales

    ¿Qué dijo Saint-Maximin tras su debut con gol? Sus palabras ya son virales

