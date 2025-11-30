    América

    América Sub-15 vence a Chivas en el Clásico y se corona campeón de la categoría

    Las Águilas demuestran su buen momento en divisiones menores y coronaron un gran semestre frente al Rebaño.

    Jaime Bernal.
    El América Sub-15 conquistó el campeonato de su categoría tras superar 2-1 a Chivas en el juego de Vuelta de la Final, en una edición del Clásico Nacional que volvió a inclinarse del lado azulcrema, esta vez en el ámbito formativo.

    Tras el empate sin goles en la ida disputada en el Estadio Akron, la definición llegó abierta a las instalaciones de Coapa. En casa, América mostró mayor claridad en ataque y aprovechó sus oportunidades.

    Diego Alverde inauguró el marcador con una acción generada por el sector izquierdo, culminada con un disparo potente dentro del área, inalcanzable para el arquero rojiblanco.

    En la segunda mitad, Marcos Corral amplió la ventaja con una definición precisa a ras de césped ante la salida de Cristhian González, lo que representó un golpe anímico importante para el conjunto tapatío.

    Aun así, Chivas reaccionó y acortó distancias por medio de un hermoso tanto de chilena de Ángel Coronado, que añadió dramatismo al tramo final del encuentro. Sin embargo, América administró el cierre y sostuvo la ventaja para consumar un título que refuerza la vigencia y competitividad de su cantera.

    Con este triunfo, el club azulcrema sumó otro capítulo favorable en su histórica rivalidad ante Chivas dentro del futbol juvenil.

