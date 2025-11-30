Video FC Juárez elige a su nuevo DT ante inminente salida de Martín Varini

Horas después de ser eliminado de la liguilla del Apertura 2025, los Bravos de Juárez ya tendrían amarrado a su nuevo técnico luego de la salida de Martín Varini que se perfila para convertirse en el director técnico del Necaxa.

Tras quedarse en los Cuartos de Final del Apertura 2025 el estratega uruguayo se despidió del plantel tras dirigir al equipo fronterizo por un año, y de acuerdo con Mikel Aguirre, reportero de TUDN, será Pedro Caixinha quien tomará el mando de los Bravos.

Se espera que el técnico portugués se ha presentado como el nuevo técnico de FC Juárez el próximo miércoles para ponerse a trabajar de inmediato de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Para Caixinha será su tercer equipo en el futbol mexicano luego de dirigir en a Santos Laguna en dos ocasiones y al cuadro de Cruz Azul.