    Así fue el festejo de Allan Saint-Maximin en el América vs. Pachuca que no se vio en TV

    El goleador francés de las Águilas hizo tremendo gol en la victoria sobre los Tuzos y su festejo como el de Luis Ángel Malagón sorprendieron.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Con quién festejó Saint-Maximin? Ojo a lo que no se vio en TV

    América derrotó con categoría a Pachuca en un desangelado partido de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 debido a que autoridades ajenas a la Liga MX y al club decidieron clausurar el estadio por lo que se debió jugar a puerta cerrada.

    Fue una decisión de la Alcaldía Benito Juárez lo que evitó que la afición de las Águilas acudiera a apoyar a su equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes este sábado, pero ello no evitó que jugadores como Alejandro Zendejas y Jonathan dos Santos saludaran de manera simbólica hacia la tribuna.

    Incluso, tras el segundo gol del América por medio de Allan Saint-Maixmin, dos goles en dos partidos disputados en el Apertura 2025 desde su llegada sorprendió su manera de celebrar, pues se dirigió hacia la zona de bancas y celebró con su mejor amigo, Jonathan dos Santos, quien incluso le ha ayudado a ser su traductor.

    ¿CON QUIÉN CELEBRÓ LUIS ÁNGEL MALAGÓN EL GOL DE ALLAN SAINT-MAXIMIN?

    Por su parte, el portero de las Águilas también sorprendió con la forma en la que celebró el tanto de su compañero francés, pues de momento pareció no saber cómo hacerlo y ver que las tribunas estaban completamente vacías.

    Acostumbrado a enviar saludos y besos a los aficionados, no dudó en hacerlo pese a que no había nadie que los recibiera y terminó también por saludar y hacerlo con los fotógrafos que se encontraban detrás de su portería.

    El gesto fue bien visto en una jornada típica por la forma tan abrupta en que se decidió que se jugara sin afición y de cara al receso de la Liga MX para dar paso a la Fecha FIFA y con ello preparar el juego ante Chivas en el Clásico Nacional, donde se espera reaparezca Henry Martín.

    Video El peculiar festejo de Malagón en el gol de Maximin al ver el estadio vacío

