Tigres rescató el empate 1-1 ante Monterrey en el Clásico Regio correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 para mantenerse entre los primeros cuatro lugares de cara a la Liguilla.

A los 7 minutos, cuando Monterrey parecía animarse más al frente y ya había advertido con un frentazo de Sergio Ramos que salió a las manos de Nahuel Guzmán, Tigres armó un rápido contragolpe que culminó en el poste estrellado de Mele.

Ozziel Herrera se encargó de conducir por la banda, recortó hacia dentro desde los linderos del área grande y disparó cruzado de forma potente para estrellar el balón en el palo lejano.

Sin embargo, Tigres estuvo más cerca de anotar minutos después cuando Sergio Ramos regaló el esférico en el área chica al intentar apoyarse en su portero sin percatarse de que Ángel Correa estaba a sus espaldas. Este robó el balón, pero definió mal ante la salida de Mele.

Monterrey desperdició la oportunidad de anotar momentos después cuando Lucas Ocampos cerró a segundo poste, remató de primera, pero envió la pelota por encima del travesaño.

El panorama se tornó gris para Monterrey antes de la media hora de juego cuando el árbitro César Palazuelos mostró la tarjeta roja directa al ‘Corcho’ Rodríguez tras un ‘planchazo’ sobre Brunetta que no pasó desapercibido.

El concierto de errores continuó hasta poco antes del descanso, cuando Mele regaló el balón a Correa al intentar salir jugando con los pies, pero el jugador de Tigres remató demasiado cruzado y desperdició otra gran oportunidad.