    Cruz Azul

    Cruz Azul vs. Tigres, EN VIVO: La Máquina busca pegar primero en la ida de Semifinales del AP2025

    La Máquina busca sacar ventaja como local ante los de la UANL que llegan motivados tras golear en Cuartos de Final.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Arranca la transmisión! Cruz Azul vs. Tigres Semifinal ida síguelo aquí

    Cruz Azul y Tigres se enfrentan en el partido de ida de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

    La Máquina llegó a la antesala de la final luego de vencer de forma dramáticamente a Chivas en los Cuartos de Final en un partido que tuvo de todo.

    Por su parte, los de la UANL lograron su pase a las Semifinales al golear en el estado Universitario a Xolos de Tijuana luego de que en el juego de ida de Cuartos de Final recibiera un duro descalabro.

    Cruz Azul buscará aprovechar su localía para tratar de alcanzar nuevamente una final que se le ha negado en los últimos torneos.

    HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX

    No solo este miércoles Cruz Azul y Tigres se enfrentarán, sino también Monterrey y Toluca que chocan en el Gigante de Acero en la ida de las Semifinales y los juegos de vuelta se disputarán el próximo 6 de diciembre.

    Miércoles 3 de diciembre:

    Cruz Azul vs. Tigres: Estadio Olímpico Universitario – 7:00pm del Centro de México, 9:00pm de Este; 7:00pm del Centro y 5:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Monterrey vs. Toluca: Estadio BBVA - 9:00pm del Centro de México, 11:00pm de Este; 9:00pm del Centro y 7:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Sábado 6 de diciembre:

    Toluca vs. Monterrey: Estadio Nemesio Diez - 7:00pm del Centro de México, 9:00pm de Este; 7:00pm del Centro y 5:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Tigres vs. Cruz Azul: Estadio Universitario - 9:10pm del Centro de México, 11:10pm de Este; 9:10pm del Centro y 7:10pm del Pacífico en Estados Unidos.

