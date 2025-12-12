    Guadalajara

    Primer refuerzo de Chivas ya está en Guadalajara para unirse al club

    A su llegada, el mediocampista se dijo agradecido por esta nueva oportunidad y añadió que es "más que un sueño hecho realidad para él".

    Video ¡Por el título! Toluca y Tigres definen el título del Apertura 2025

    Brian Gutiérrez, a falta de hacerse oficial, se convertirá en nuevo refuerzo de Chivas de Guadalajara para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    El mediocampista arribó este jueves al aeropuerto tapatío, donde expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en su carrera y agradeció la oportunidad de vestir la camiseta rojiblanca.

    Muchas gracias por recibirme, estoy contento por lo que viene, es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas”, declaró el jugador ante los medios a su llegada a Guadalajara.

    El futbolista realizará la pretemporada completa con el plantel con el objetivo de adaptarse con rapidez a la idea de juego del técnico Gabriel Miltio. Dentro del esquema del Rebaño, Gutiérrez aparece como una alternativa ofensiva que competirá por un lugar junto a jugadores como Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

    Formado en la academia del Chicago Fire, Brian Gutiérrez debutó como profesional en 2020 y se consolidó en el club de la MLS, con el que firmó contrato hasta 2028 bajo la Iniciativa Sub-22. En 2023 fue líder de asistencias y recibió el reconocimiento al Jugador Más Valioso, además de figurar en listados de jóvenes promesas del fútbol norteamericano.

    Con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, el mediocampista ha representado a Estados Unidos en selecciones juveniles, aunque recientemente obtuvo pasaporte mexicano y analiza un posible cambio de elegibilidad internacional.

