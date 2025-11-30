Video ¿Peligra la semifinal? La verdadera razón por la que Alexis Vega no ha jugado

Alexis Vega se perdió la llave de Cuartos de Final del Apertura 2025 ante los Bravos al no estar en óptimas condiciones de acuerdo con Antonio Mohamed, pero las alarmas se volvieron a encender en Toluca por una recaída del futbolista.

De acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN, Vega se podría perder las semifinales de la Liga MX debido a que hace unos días volvió a tener un tema de desgarre.

PUBLICIDAD

“Todavía no podrán no contar con su capitán, Alexis Vega, quien en la fase regular sufrió un tema de rodilla y en la recta final del campeonato sufrió un desgarre… se estimaba que el proceso de recuperación sería de tres a cuatro semanas, pero el pasado jueves volvió a tener un tema de desgarre”

“ Por ahora se están haciendo los estudios para saber el tiempo de recuperación y descartar si se trata de un tema más complicado... por lo pronto esta en recuperación y no se sabe si estará para la vuelta de las Semifinales”, dio a conocer Francisco Arredondo en Línea de 4.

Alexis Vega no juega con Toluca desde la jornada 15 cuando frente a Pachuca abandonó el partido por una lesión en el muslo que o ha marginado de las canchas.

Toluca avanzó a las Semifinales del Apertura 2025 al derrotar en el global 2-1 a Juárez y Odría enfrentar en la antesala de la final a Monterrey o Chivas.

MOLESTIAS EN TOLUCA POR LA BAJA DE ALEXIS VEGA

Tras la ausencia de Alexis Vega con el Toluca, David Faitelson reveló que hay molestia dentro del club debido al proceso de recuperación que ha llevado el futbolista

“Al interior hay muchas dudas sobre como llevaron el proceso de rehabilitación de Alexis Vega, están muy molestos los integrantes del cuero técnico de Mohamed y se ha acusado a unos de los fisiólogos del trabajo que se hizo”, aseguró David Faitelson.