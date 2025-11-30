Video ¡Bronca entre capitanes! Así fue el careo de Henry Martín vs. Sergio Ramos

América quedó eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX tras caer 3-2 en la serie ante Rayados de Monterrey, lo cual produjo gran tristeza entre los jugadores de las Águilas.

Al final del encuentro, uno de los futbolistas azulcremas más afectados era Jonathan dos Santos, a quien se vio llorando desconsoladamente en el banquillo, en los que algunos piensan puede haber sido el último partido de 'Jona' con el equipo.

Por su parte, jugadores como Henry Martín, Luis Malagón y Cristian Borja dejaron el terreno de juego lamentándose y con visible cara de frustración, mientras que Kevin Álvarez, uno de los más señalados por los fans tras la eliminación, también se vio muy afectado y parecía estar llorando mientras se dirigía a los vestuarios.

Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Sebastiân Cáceres salieron cabizbajos, en tanto que Alex Zendejas aplaudió y se despidió de la afición americanista antes de entrar al túnel, al igual que Israel Reyes, quien parecía incrédulo ante la derrota.

Monterrey se clasificó a Semifinales con un potencial Clásico Regio para seguir su camino dentro de la Liguilla del Apertura 2025.