    Liga MX

    Javier Gandolfi será nuevo técnico de León tras renuncia de Nacho Ambriz

    El argentino regresa a la Liga MX como entrenador tras militar en Jaguares y Xolos en su etapa de jugador.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Ignacio Ambriz renuncia como director técnico del Club León tras perder con Tijuana

    El Club León tendrá nuevo técnico tras la renuncia de Nacho Ambriz minutos después de que fuera goleado 0-3 por Xolos en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

    Israel Romo reporta para TUDN que el elegido por la directiva de La Fiera es el entrenador argentino Javier Gandolfi que, en su etapa de jugador, militó en la Liga MX con Jaguares y Tijuana.

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    Gandolfi, de 45 años, fue el sucesor de Efraín Juárez en Atlético Nacional, club al que dirigió de enero a septiembre del 2025, lapso en el que ganó la Superliga de Colombia.

    El argentino fue despedido tras una racha de malos resultados dejando su marca en 22 victorias, 16 empates y 12 derrotas en Atlético Nacional.

    Javier Gandolfi también tiene experiencia en el Independiente del Valle ecuatoriano donde también llegó a reemplazar a otro viejo conocido de la Liga MX, su compatriota Martín Anselmi, quien dejó al club ecuatoriano para firmar con Cruz Azul.

    Además, Gandolfi fue auxiliar de Pedro Caixinha en el Club Atlético Talleres entre marzo y septiembre del 2022, antes de que el portugués se fuera a dirigir a Brasil.

    Se espera que en los próximos días Javier Gandolfi aterrice en México para firmar su contrato con León, quien todavía tiene opciones de calificar a Liguilla.

    La Fiera marcha en el lugar 15 del Clausura 2026 con 10 puntos, a siete de la zona de calificación, y con siete partidos aún por disputar.

    Alejandro Corona, quien también dirige al equipo femenil, tomó las riendas de León de manera interina y todo apunta a que dirigirá el partido de este miércoles ante Chivas para posteriormente cederle el banquillo a Gandolfi, quien debutaría en la Jornada 12 contra San Luis.

    Video Resumen | Los Xolos ´muerden’ al León y lo golean
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