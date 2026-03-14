    Liga MX

    León vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    La Fiera y los Xolos aún aspiran a Liguilla, pero necesitan sumar de a tres, un empate de poco les sirve.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Club Tijuana.
    Club Tijuana.
    Imagen Eduardo Serratos

    León recibe a Club Tijuana en compromiso de urgidos de puntos, si es que desean llegar a la Liguilla del futbol mexicano. Los números están a su favor, aunque el futbol que despliegan genera dudas.

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    La Fiera suma 10 puntos, por nueve de los Xolos que sigue a la espera del regreso de Gil Mora.

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