León Ignacio Ambriz renuncia a la dirección técnica del León tras perder con Tijuana El ahora técnico del cuadro esmeralda se hace a un lado del equipo y afirma ya lo habló con los jugadores y lo hará con Jesús Martínez.

Video Ignacio Ambriz renuncia como director técnico del Club León tras perder con Tijuana

Luego de una nueva derrota del Léon, ahora 3-0 ante Tijuana, el técnico esmeralda, Ignacio Ambriz, salió a la conferencia de prensa posterior solamente para pedir una disculpa a la afición y anunciar su renuncia al banquillo.

"Pedir una disculpa a la afición, la verdad por este mal torneo, voy a regresarme cuando me presentaron que decían que segundas partes no eran buenas o eran malas, y o decía que o era muy buena o era muy mala, creo que fue muy mala".

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El estratega admitió que contó que el apoyo, pero que a pesar de su amor por la institución, lo mejor era hacerse a un costado.

"Siempre tuve el apoyo, el apoyo de la afición, muy apenado de que las cosas no salieran como yo quisiera y simplemente gracias a todos, deseándoles lo mejor, quiero mucho a la institución y creo que hago más mal quedándome que tomar este paso".

Finalmente, Nacho Ambriz dejó claro que no fue una decisión tomada al momento y que ya lo había hhablado con los jugadores y estaba muy cerca de también hacerlo con el presidente del León, Jesús Martínez Murguía.

" No es ni de calentura, no es nada, simplemente son decisiones que se tienen que tomar, que siempre he tomado en la vida; primero le di la cara a los jugadores, ahorita voy a hablar con Jesús el presidente y ahorita con ustedes, muchísimas gracias por todo y reitero, una disculpa a la afición".

LEÓN ACEPTA RENUNCIA DE IGNACIO AMBRIZ

Momentos más tarde de la decisión de Ignacio Ambriz, a través de un comunicado, la directiva informó de manera oficial la decisión del técnico, misma que avaló, y le mostró su agradecimiento por sus dos periodos al frente del Club León.

Club León informa:

Esta noche, el profesor Ignacio Ambriz nos ha comunicado su decisión de no seguir al frente del equipo.

Nacho, ha sido un hombre histórico en nuestra institución. Valoramos y agradecemos su trabajo y compromiso en las dos etapas que estuvo al frente del Club León junto a su Cuerpo Técnico. Tienen nuestro eterno

agradecimiento.