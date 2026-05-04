Liga MX ¿Alineación indebida? Esto pasó en la banca del América frente a Pumas Fernando Guerrero explica con detalle la jugada por la que Pumas presentaría una protesta ante la Comisión de Arbitraje.

Video Cantante Guerrero explica supuesta “alineación indebida”; ¿qué pasó en la banca de América?

El partido entre América y Pumas quedó marcado con la polémica luego de que trascendiera que los Universitarios están analizando levantar una protesta por alineación indebida del conjunto Azulcrema.

De acuerdo con reportes los de la UNAM se quejarían por el cambio que involucra a Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Thiago Espinosa en la segunda parte del partido.

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Y es que el momento de la polémica se da cuando André Jardine realiza tres modificaciones antes de conocer el estado de salud de Cáceres, q ue estaba siendo atendido por un duro choque de cabezas, y que al final tuvo que dejar el juego por el protocolo de conmociones.

En un principio Thiago Espinosa iba a sustituir a Miguel Vázquez, pero de ultimo momento Paulo Victor, auxiliar de Jardine, se percata de que el uruguayo no puede seguir y de tiene la salida de Shocker al empujarlo al campo para que Cáceres pueda dejar el juego.

Sin embargo, la acción que está en el ojo del huracán es que supuestamente Miguel Vázquez habría abandonado por completo el terreno de juego, algo que podría confirmar su salida.

A pesar de esta situación, Fernando Guerrero aclaró que no podría haber alineación indebida debido a que el partido no se había reanudado y que el árbitro tiene la facultad de corregir.

“L a regla 5 le autoriza al árbitro, que mientras no reanude el juego, él puede decir “hay un error aquí, se subsana el error y asunto arreglado. Pero el árbitro mientras no reanude el puede hacer correcciones o alguna situación preventiva”, mencionó el analista de TUDN.

¿QUÉ DICE LA CÉDULA DEL AMÉRICA VS. PUMAS?

Tras esta polémica que se presentó al finalizar el partido los ojos están puestos en la cédula arbitral en la que da los detalles de los cambios que realizó el América.

En el documento señala que: Thiago Espinosa sustituyó a Sebastián Cáceres por el protocolo de conmociones, y no hay registro de a salida de Miguel Vázquez.