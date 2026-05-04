Liga MX América confirma gravedad de lesión del colombiano Cristian Borja El futbolista cafetalero pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo, al sufrir lesión de ligamento colateral en rodilla derecha.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video América confirma gravedad de lesión de Cristian Borja

Al minuto 43 en una escapada del cuadro Universitario, Rodrigo López se impactó con Dourado y el futbolista de Pumas cayó encima de la rodilla derecha de Cristian Borja, provocándole un intenso dolor en su articulación.

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El árbitro al percatarse de la jugada dejó correr el esférico y segundos después esta acción se convirtió en el segundo gol de los Universitarios. Cristian Borja no pudo seguir en el encuentro al tener que abandonar el partido en el carrito de la asistencia médica, por lo que se encienden las alarmas en la Selección de Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.

Jardine recibió las malas noticias al finalizar el encuentro

Al término del partido, el técnico André Jardine explicó que en el caso de Borja la lesión se produjo en la rodilla. “Se habla de colateral medial y es algo por lo que va a estar fuera de tres a cuatro semanas y me imagino que se pierde la Liguilla”.

A través de sus redes sociales el club América confirmó que Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y el tiempo de recuperación será de acuerdo con su evolución.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026