    Liga MX

    América confirma gravedad de lesión del colombiano Cristian Borja

    El futbolista cafetalero pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo, al sufrir lesión de ligamento colateral en rodilla derecha.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video América confirma gravedad de lesión de Cristian Borja

    Las Águilas sufrieron dos bajas importantes en el partido ante Pumas, primero el colombiano Cristian Borja y en el complemento Sebastián Cáceres.

    Al minuto 43 en una escapada del cuadro Universitario, Rodrigo López se impactó con Dourado y el futbolista de Pumas cayó encima de la rodilla derecha de Cristian Borja, provocándole un intenso dolor en su articulación.

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    El árbitro al percatarse de la jugada dejó correr el esférico y segundos después esta acción se convirtió en el segundo gol de los Universitarios. Cristian Borja no pudo seguir en el encuentro al tener que abandonar el partido en el carrito de la asistencia médica, por lo que se encienden las alarmas en la Selección de Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.

    Jardine recibió las malas noticias al finalizar el encuentro

    Al término del partido, el técnico André Jardine explicó que en el caso de Borja la lesión se produjo en la rodilla. “Se habla de colateral medial y es algo por lo que va a estar fuera de tres a cuatro semanas y me imagino que se pierde la Liguilla”.

    A través de sus redes sociales el club América confirmó que Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y el tiempo de recuperación será de acuerdo con su evolución.

    Borja difícilmente regresará a jugar la Liguilla con las Águilas y la Copa del Mundo con Colombia está en predicamento.

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