    Liga MX

    Jardine asegura que el Estadio Banorte impactará a Veiga, Vinícius y compañía

    El técnico del América ya cuenta los días para regresar al Coloso de Santa Úrsula.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Resumen | Victoria verdeamarela de América sobre Mazatlán

    André Jardine ya cuenta los días para que América vuelva al Estadio Banorte que será reinaugurado el próximo sábado 28 de marzo con el partido amistoso México vs. Portugal.

    Jardine cree que el Estadio Banorte sorprenderá a los jugadores que no han jugado ahí como Raphael Veiga y Vinícius Lima, quienes le dieron la victoria al América vs. Mazatlán por marcador de 2-0 en el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2026.

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    “Parece que ya hace tanto tiempo que no jugamos en el Azteca, estamos extrañando mucho, con la sensación de que va a ser muy lindo este regreso, creo que para los jugadores nuevos va a ser impactante.

    “No tienen la noción de cuán grande es este estadio, cuál histórico que es el Azteca, vienen cosas muy buenas ahí. El Azteca es parte de las grandes noticias para este cierre de torneo”, declaró el estratega brasileño.

    Se espera que el regreso del América al Estadio Banorte sea en el Clásico Joven ante Cruz Azul que se disputará el próximo 11 de abril luego de que la directiva azulcrema ya solicitara a la Liga MX jugar ahí sus últimos partidos de local del Clausura 2026.

    André Jardine manda mensaje a Luis Malagón

    Por otra parte, el entrenador del América le deseó pronta recuperación a Luis Malagón tras ser operado por una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo que lo hará perderse el Mundial 2026 y lo dejará fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

    “Lo de Malagón no hay mucho que hacer, asimilando este duro golpe, orando mucho por él, gracias a Dios salió todo bien con la cirugía, me imagino en poco tiempo podremos verlo otra vez en Coapa empezando su proceso de recuperación. Un fuerte abrazo para él, mi deseo de verlo cuanto antes”, mencionó Jardine.

    Los jugadores del América tuvieron un gesto de apoyo con Malagón al salir al calentamiento previo al inicio del partido ante Mazatlán con una playera blanca con el nombre y dorsal del portero, además de la frase “estamos contigo”.

    Video Homenajes a Malagón, Kevin Álvarez y Zendejas previo al América vs. Mazatlán
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