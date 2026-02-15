    Liga MX

    Partido América vs. Cruz Azul, del Clausura 2026, se jugará en el Estadio Banorte

    El Clásico Joven será uno de los primeros partidos que tendrá el renovado Estadio Azteca.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Tendremos América vs. Cruz Azul en el Estadio Banorte!

    El América vs. Cruz Azul, Clásico Joven del Torneo Clausura 2026, será uno de los primeros partidos que tendrá el Estadio Azteca (Estadio Banorte) tras su reinauguración.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Grande Acevedo! Carlos y el poste evitan el empate de los Cañoneros
    1:38

    ¡Grande Acevedo! Carlos y el poste evitan el empate de los Cañoneros

    Liga MX
    ¡Gol de Santos! Di Yorio tiene su revancha y pone el 1-0 para Santos
    1:37

    ¡Gol de Santos! Di Yorio tiene su revancha y pone el 1-0 para Santos

    Liga MX
    ¿Qué hiciste? Di Yorio falla una clarísima frente al arco de Mazatlán
    1:19

    ¿Qué hiciste? Di Yorio falla una clarísima frente al arco de Mazatlán

    Liga MX
    ¡Inicia la transmisión! Santos vs Mazatlán EN VIVO, aquí
    0:31

    ¡Inicia la transmisión! Santos vs Mazatlán EN VIVO, aquí

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Thiago Espinosa usará mismo número que Fidalgo y Paul Aguilar
    1 mins

    Thiago Espinosa usará mismo número que Fidalgo y Paul Aguilar

    Liga MX
    Liga MX: 'Hormiga' González y héroes de Chivas: ¿Cuándo fue la última vez que hubo dos triunfos seguidos en el Clásico?
    2 mins

    Liga MX: 'Hormiga' González y héroes de Chivas: ¿Cuándo fue la última vez que hubo dos triunfos seguidos en el Clásico?

    Liga MX
    Gabriel Milito está invicto con Chivas en Clásicos ante América y Atlas
    1 mins

    Gabriel Milito está invicto con Chivas en Clásicos ante América y Atlas

    Liga MX
    Santos vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX

    Adrián Esparza reportó para TUDN, en la transmisión del Cruz Azul vs. Tigres , que La Máquina volverá al Coloso de Santa Ursula para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX que se disputará el próximo sábado 11 de abril.

    Para ese encuentro América será local. Cabe recordar que, las Águilas ya solicitaron a la Liga MX su regreso al Estadio Azteca (Estadio Banorte) después de que culminen las obras de remodelación y de que se celebre el amistoso México vs. Portugal el próximo 28 de marzo.

    Mientras que, por el momento, se desconoce cuándo volverá a jugar Cruz Azul de local en el Estadio Azteca, pues se tiene planeado que sus partidos del Clausura 2026 los juegue en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    Sin embargo, existe el riesgo de que La Máquina se quede sin estadio para la Liguilla en caso de que el Estadio Cuauhtémoc sea elegido base de concentración y entrenamiento por alguna selección que dispute el Mundial 2026.

    De hecho, el Estadio Cuauhtémoc podría ser sede del último partido amistoso de España antes de la Copa Mundial de la FIFA 26. La Roja enfrentaría a Chile en Puebla el lunes 8 de junio.

    Hasta el momento, son seis selecciones que eligieron su base en México: México en la Ciudad de México, Uruguay en Quintana Roo, Sudáfrica en Pachuca, Túnez en Monterrey y Corea del Sur y Colombia en Guadalajara.

    El Estadio Banorte, que en la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio Ciudad de México, albergará el partido de inauguración de la justa entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

    Video Emilio Azcárraga explica los avances del Estadio Banorte
    Relacionados:
    Liga MXAméricaCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX