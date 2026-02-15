Liga MX Partido América vs. Cruz Azul, del Clausura 2026, se jugará en el Estadio Banorte El Clásico Joven será uno de los primeros partidos que tendrá el renovado Estadio Azteca.

Video ¡Tendremos América vs. Cruz Azul en el Estadio Banorte!

El América vs. Cruz Azul, Clásico Joven del Torneo Clausura 2026, será uno de los primeros partidos que tendrá el Estadio Azteca (Estadio Banorte) tras su reinauguración.

Adrián Esparza reportó para TUDN, en la transmisión del Cruz Azul vs. Tigres , que La Máquina volverá al Coloso de Santa Ursula para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX que se disputará el próximo sábado 11 de abril.

Para ese encuentro América será local. Cabe recordar que, las Águilas ya solicitaron a la Liga MX su regreso al Estadio Azteca (Estadio Banorte) después de que culminen las obras de remodelación y de que se celebre el amistoso México vs. Portugal el próximo 28 de marzo.

Mientras que, por el momento, se desconoce cuándo volverá a jugar Cruz Azul de local en el Estadio Azteca, pues se tiene planeado que sus partidos del Clausura 2026 los juegue en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Sin embargo, existe el riesgo de que La Máquina se quede sin estadio para la Liguilla en caso de que el Estadio Cuauhtémoc sea elegido base de concentración y entrenamiento por alguna selección que dispute el Mundial 2026.

De hecho, el Estadio Cuauhtémoc podría ser sede del último partido amistoso de España antes de la Copa Mundial de la FIFA 26. La Roja enfrentaría a Chile en Puebla el lunes 8 de junio.

Hasta el momento, son seis selecciones que eligieron su base en México: México en la Ciudad de México, Uruguay en Quintana Roo, Sudáfrica en Pachuca, Túnez en Monterrey y Corea del Sur y Colombia en Guadalajara.

El Estadio Banorte, que en la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio Ciudad de México, albergará el partido de inauguración de la justa entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.