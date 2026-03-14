Guadalajara Gabriel Milito comenta sobre la convocatoria de Armando González para el Mundial 2026 El técnico de las Chivas considera que La Hormiga tiene todos los merecimientos para asistir al Mundial de 2026.

Video Gabriel Milito habla de la posible convocatoria de Armando González

Después de que Armando 'La Hormiga' González consiguiera un doblete que llevara a Chivas a la victoria sobre Santos, el técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, le deseó que pueda ser parte de la Selección Mexicana que jugará el Mundial de 2026.

"No solamente en este torneo, sino que viene demostrándolo desde el torneo anterior, ojalá pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, pero yo ahí no puedo dar muchas opiniones porque hay un entrenador que es el que tomará la decisión de quiénes van a participar".

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Sobre el desempeño de su delantero, quien los condujo a la victoria en esta Jornada 11 de la Liga MX, el estratega rojiblanco agradeció lo que le aporta al equipo en cuanto a goles, pero también reconoció la evolución que se ha dado en él en los últimos meses.

"Estoy contento con lo que nos da a nosotros , nos da goles y además también ha mejorado en este último tiempo en ese juego de espalda que sentíamos que debía hacerlo mejor y podía hacerlo mejor y hoy retiene mejor la pelota, nos da continuidad a nuestros ataques".

Al hablar de lo que viene respecto a las convocatorias de la Selección Mexicana, en especial de la de su portero titular, Raúl Rangel, Gabriel Milito advirtió que confía plenamente en su otro guardameta, Oscar Whalley.