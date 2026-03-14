Guadalajara Chivas derrota a Santos en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Con doblete de Armando González, el Rebaño Sagrado se impone en casa a Santos y sigue en la pelea por el liderato de la Liga MX.

Video Chivas se impone a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Hormiga rojiblanca sigue en plan grande, con un doblete de Armando González, que sigue en la pelea por el liderato de goleo, las Chivas derrotaron 3-0 en casa a Santos, en partido de la Jornada 11 de Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y se mantuvo en la lucha por el liderato de la competencia.

Apenas transcurría el minuto 12 de juego, cuando en una llegada con varios elementos al área de Santos, el 'Piojo' Alvarado sacó el fogonazo a quemarropa, mismo que rechazó Carlos Acevedo, pero en el rebote le cayó a 'La Hormiga' González quien le pegó con potencia para mandarla al fondo de la red en el 1-0 para las Chivas.

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El Rebaño Sagrado aumentó su ventaja a los 31 minutos con una jugada precisa en la que Richard Ledezma metió la diagonal de la muerte en el área, cerró la pinza 'la Hormiga' González y la mandó al fondo para concretar su doblete y el segundo del Rebaño Sagrado.

En la segunda parte las Chivas continuaron con el dominio del partido, siguieron llegando de forma constante al arco de Santos, pero Carlos Acevedo evitó en varias ocasiones que el marcador de incrementara y en otras tantas la contundencia de los delanteros rojiblancos no fue la apropiada.

En tiempo de compensación, ya sin Armando González en la cancha, Ricardo Marín recibió un trazo perfecto de frente al arco por conducto de Bryan González, la conectó de taquito y venció a Carlos Acevedo meter un golazo y concretar la goleada de las Chivas 3-0 sobre Santos.

Con el 3-0 en el marcador final, Chivas llegó a 24 unidades, mismos que el Toluca y a uno del líder Cruz Azul que no han jugado su partiddo de la Jornada 11, pero el cuadro rojiblanco tiene un partido pendiente ante León, mismo que disputará a media semana.