Video Querétaro vs Monterrey: horario y dónde ver el duelo de la Liga MX

Este partido, que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2025, no solo es crucial para ambos equipos en su búsqueda por los primeros lugares de la tabla, sino que también revive una rivalidad histórica que ha brindado grandes momentos a los aficionados del futbol mexicano.

Querétaro, conocido por su garra y entrega en el campo, se medirá ante un Monterrey que ha sido uno de los equipos más consistentes en la liga en los últimos años.

Con una afición apasionada y un ambiente vibrante en el estadio, este duelo promete ser un espectáculo imperdible. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. MONTERREY DE LA JORNADA 8

Querétaro llega con la necesidad de mejorar tras una dura derrota que dejó un sabor amargo, buscando recuperar la confianza y hacer valer su localía.

Por su parte, Monterrey se presenta con la moral alta después de una convincente victoria, lo que les da un impulso extra para seguir sumando puntos en la competencia.

Cuándo es el Querétaro vs. Monterrey : el juego es el domingo, 14 de septiembre de 2025 en La Corregidora.

: el juego es el domingo, 14 de septiembre de 2025 en La Corregidora. A qué hora es el Querétaro vs. Monterrey : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Querétaro vs. Monterrey: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.