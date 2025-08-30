Video Resumen | Sergio Canales se luce con Hat-Trick y Rayados hace pedazos al Puebla

En una cátedra de contundencia por parte de Sergio Canales, que se destapó con un triplete, Monterrey se llevó una contundente victoria 4-1 en su visita al Puebla durante la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y aseguró el liderato de la competencia por una semana más.

A los 30 minutos, cuando mejor jugaba el Monterrey, los Camoteros arrancaron desde propia área, el balón llegó a Emiliano Gómez, quien dejó en el césped a Sergio Ramos, puso el centro para Ricardo Marín quien apareció en el corazón del área y firmó el 1-0 para el Puebla.

Sin embargo, unos minutos después, Rodrigo Pachuca barrió a Oliver Torres en el área, para provocar el penal, mismo que cobró Sergio Canales, quien lo hizo de forma magistral para emparejar los cartones antes.

Y ya en tiempo de compensación de la primera parte, tras una falta en el área de Juan Fedorco sobre Berterame, vino un nuevo penal, mismo que en esta ocasión Lucas Ocampos se encargó de hacer bueno, en una cancha que lo sacó de circulación por varios meses debido a una dura lesión.

El gol que vino a matar todas las esperanzas del Puebla llegó a los 63 minutos, en un fogonazo de Sergio Canales sacó desde los linderos del área, mismo que fue desviado para dejar sin oportunidad a Julio González quien solamente vio pasar el balón para el 3-1 en la pizarra.

Pero el show de Canales aún no terminaba, ya que solamente cuatro minutos después, concretó un triplete en su cuenta personal, al cruzar su disparo dentro del área y marcar el lapidario 4-1 de los Rayados sobre La Franja.

En el 84' Puebla buscó reaccionar con un gol por parte de Carlos Baltazar tras una serie de rebotes en el área, sin embargo el tiempo ya no fue suficiente, por lo que cargaron con una derrota más en el torneo, para permanecer en el fondo de la competencia.