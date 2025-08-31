Video ¿Urgidos del triunfo? No te pierdas el Pumas vs. Atlas de Jornada 7

La Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a los Pumas contra el Atlas en el icónico Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos tienen una rica historia en el futbol mexicano, con los Pumas siendo conocidos por su cantera y su estilo de juego ofensivo, mientras que el Atlas ha sido un club que ha luchado por recuperar su lugar en la élite del futbol nacional.

Este partido, que se llevará a cabo el 31 de agosto de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

Si eres un apasionado del futbol y no quieres perderte este emocionante duelo, es fundamental saber dónde verlo por televisión. La rivalidad entre Pumas y Atlas siempre trae consigo momentos memorables y un ambiente electrizante, así que asegúrate de estar preparado para animar a tu equipo. ¡Sigue leyendo para descubrir en qué canal podrás disfrutar de este gran partido!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. ATLAS DE LA JORNADA 7

Los Pumas llegan al partido con la moral alta tras rescatar un punto frente al Puebla, aunque saben que deben mejorar su rendimiento para no dejar escapar más oportunidades.

Por su parte, el Atlas llega con la presión de haber caído ante el América, lo que los obliga a buscar una reacción inmediata para no complicar aún más su situación en la tabla.





Cuándo es el Pumas vs. Atlas: el juego es el domingo, 31 de agosto de 2025 en el Olímpico Universitario.

el juego es el domingo, 31 de agosto de 2025 en el Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. Atlas : el partido inicia en México a las 4:00 PM; en Estados Unidos es a las 6:00 PM tiempo del Este, 5:00 PM tiempo del Centro y 3:00 PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 4:00 PM; en Estados Unidos es a las 6:00 PM tiempo del Este, 5:00 PM tiempo del Centro y 3:00 PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. Atlas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.