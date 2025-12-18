    Liga MX

    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!

    Los Xolos tienen nuevo patrocinador para su ropa deportiva y lo aprovechan para poner a la venta su nueva playera.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!

    Los Xolos de Tijuana llegaron a un acuerdo con la firma deportiva Reebok que los vestirá para el 2026 y por ese motivo presentaron con un video su nuevo uniforme para el Clausura 2026, a través de las redes sociales del equipo.

    En el mismo, se aprecian los uniformes, el tradicional rojo y otro en donde predomina el blanco teniendo como modelos a Gilberto Mora, Kevin Castañeda y Adonis Preciado, entre otros.

    PUBLICIDAD

    Reebok regresa a vestir a un equipo de la Liga MX, tras 14 años de ausencia. La firma destaca que la presentación del uniforme representa el siguiente paso en la colaboración entre la firma y Xolos, una asociación que honra el espíritu aguerrido, irreverente que caracteriza al club, así como el legado deportivo y cultural de la marca.

    El Club Tijuana femenil tendrá sus propios uniformes y los precios van desde los $899 pesos hasta los $2,699 y ya se encuentran a la venta en la página de la firma deportiva y en las instalaciones del equipo.

