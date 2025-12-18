Liga MX ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026! Los Xolos tienen nuevo patrocinador para su ropa deportiva y lo aprovechan para poner a la venta su nueva playera.



Los Xolos de Tijuana llegaron a un acuerdo con la firma deportiva Reebok que los vestirá para el 2026 y por ese motivo presentaron con un video su nuevo uniforme para el Clausura 2026, a través de las redes sociales del equipo.

En el mismo, se aprecian los uniformes, el tradicional rojo y otro en donde predomina el blanco teniendo como modelos a Gilberto Mora, Kevin Castañeda y Adonis Preciado, entre otros.

Reebok regresa a vestir a un equipo de la Liga MX, tras 14 años de ausencia. La firma destaca que la presentación del uniforme representa el siguiente paso en la colaboración entre la firma y Xolos, una asociación que honra el espíritu aguerrido, irreverente que caracteriza al club, así como el legado deportivo y cultural de la marca.