¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!
Los Xolos tienen nuevo patrocinador para su ropa deportiva y lo aprovechan para poner a la venta su nueva playera.
Los Xolos de Tijuana llegaron a un acuerdo con la firma deportiva Reebok que los vestirá para el 2026 y por ese motivo presentaron con un video su nuevo uniforme para el Clausura 2026, a través de las redes sociales del equipo.
En el mismo, se aprecian los uniformes, el tradicional rojo y otro en donde predomina el blanco teniendo como modelos a Gilberto Mora, Kevin Castañeda y Adonis Preciado, entre otros.
Reebok regresa a vestir a un equipo de la Liga MX, tras 14 años de ausencia. La firma destaca que la presentación del uniforme representa el siguiente paso en la colaboración entre la firma y Xolos, una asociación que honra el espíritu aguerrido, irreverente que caracteriza al club, así como el legado deportivo y cultural de la marca.
El Club Tijuana femenil tendrá sus propios uniformes y los precios van desde los $899 pesos hasta los $2,699 y ya se encuentran a la venta en la página de la firma deportiva y en las instalaciones del equipo.