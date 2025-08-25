Video Resumen | América golea de visita al Atlas en el debut de Allan Saint-Maximin

Atlas recibirá al América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que se retrasó porque aplicaron el protocolo por protocolo debido a una tormenta eléctrica.

Este partido enmarcó el regreso de Diego Cocca al Jalisco y la afición rojinegro lo recibió con gran cariño y una manta enorme en la grada.

El centro de Cristian Borja fue cortado por Gaddi Aguirre con el brazo mientras se barría y el silbante pitó el penalti para el América, Brian Rodríguez cobró con el tiro a la escuadra y abrió el marcador.

El mismo Gaddi Aguirre tuvo la oportunidad de lavar su error del penalti, pero echó el cabezazo por encima del travesaño cuando llegó solo para conectar el esférico.

De forma casi inmediata a la falla de Aguirre, Uros Durdevic tocó para Gustavo del Prete que acomodó el balón y con un zurdazo impecable marcó el empate poniendo el balón en el ángulo superior de Luis Ángel Malagón.

En el complemento, los Zorros tomaron la ventaja con una exquisita definición de volea de parte de Diego González dentro del área tras el centro de Rivaldo Lozano ante la explosión del Jalisco.

Minutos más tarde, la fiesta Rojinegra deseaba continuar, pero el silbante anuló la buena anotación de Uros Durdevic, quien estaba adelantado en el momento del centro por derecha.

Al minuto 62 se dio el debut esperado por los americanistas, Allan Saint-Maximin ingresó al campo de juego en el lugar de Brian Rodríguez.

El trámite estaba de ida y vuelta, hasta que llegó un cambio de ritmo por parte de Kevin Álvarez hacía el centro del campo, tocó para Álvaro Fidalgo y el Maguito le pegó de primera intención y marcó el empate al ángulo de Camilo Vargas.

Rumbo al final del partido, las cosas en el campo se pusieron color hormiga, Aldo Rocha se fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla tras la falta sobre ‘Chiquito’ Sánchez.

Al minuto 89 llegó lo impensado o lo que todos esperaban, centro por derecha que llegó a los dominios de Allan Saint-Maximin, el francés conectó de primera y mandó guardar el balón para la voltereta en el marcador, después festejó con todo en su presentación en la Liga MX.

En el agregado todavía hubo un gol más, Víctor Dávila fue derribado en el área, el chileno pidió el esférico y con un poco de suerte marcó el gol en la segunda acción, porque Camilo Vargas detuvo el disparo desde los once pasos.

Con este resultado, Atlas se quedará con cinco unidades, mientras que América llegará a 14 puntos. Para la Jornada 7 del Apertura 2025, los Rojinegros visitarán a Pumas y las Águilas recibirán a Pachuca.