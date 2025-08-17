    Querétaro

    El partido Querétaro vs. Atlas de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 significa el regreso de Diego Cocca al cuadro al que hizo bicampeón y por el que la afición le guarda un cariño especial, aunque con cierta incertidumbre por la forma en la que vuelve.

    Atlas, eliminado en la Leagues Cup 2025 y con apenas una victoria en cuatro juegos en el semestre, pero sin convencer con Gonzalo Pineda al frente, recurrió, todo parece, más de manera sentimental con el que también fuera por un breve periodo el estratega de la Selección Mexicana.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL QUERÉTARO VS. ATLAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025

    Los Gallos, por su parte, parecen víctima a modo para el regreso de Cocca, pues no suman siquiera un punto en lo que va del semestre con cuatro derrotas en mismo número de partidos.

    Son cuatro partidos consecutivos los que tiene Querétaro sin ganar en casa frente al Atlas dentro de la Liga MX, la última vez que se impuso fue 1-0 en el Clausura 2021 y con Diego Cocca como rival.


    • Cuándo es el Querétaro vs. Atlas de Liga MX: el partido es el domingo 17 de agosto en el Estadio La Corregidora.
    • A qué hora es el Querétaro vs. Atlas de Liga MX: el juego comienza a las 16:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Por dónde ver el Querétaro vs. Atlas de Liga MX: el juego lo puedes ver en su transmisión en vivo por la señal de TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos; en México velo por Tubi.

