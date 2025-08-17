Atlas, eliminado en la Leagues Cup 2025 y con apenas una victoria en cuatro juegos en el semestre, pero sin convencer con Gonzalo Pineda al frente, recurrió, todo parece, más de manera sentimental con el que también fuera por un breve periodo el estratega de la Selección Mexicana.

HORARIO Y DÓNDE VER EL QUERÉTARO VS. ATLAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025

Los Gallos, por su parte, parecen víctima a modo para el regreso de Cocca, pues no suman siquiera un punto en lo que va del semestre con cuatro derrotas en mismo número de partidos.

Son cuatro partidos consecutivos los que tiene Querétaro sin ganar en casa frente al Atlas dentro de la Liga MX, la última vez que se impuso fue 1-0 en el Clausura 2021 y con Diego Cocca como rival.



