Tres partidos, tres derrotas para el Atlas en su participación en la Leagues Cup del 2025. Primero ante el Inter Miami 2-1, después Orlando City 3-1 y esta noche Atlanta United lo goleó 4-0 para despedirlos de la competición.

Atlanta abrió el marcador al inicio con penal a favor de los locales, que fue ejecutado de forma magistral por Jamal Thiare al minuto 8. El segundo se produjo en una gran combinación entre los futbolistas del United para que Miranchuck defina el 2-0, al minuto 33.

Unos rojinegros pensando más en el siguiente partido de la Liga MX otorgaron cualquier cantidad de facilidades, para el tercero en cobro de tiro directo. Saba Lobzhanidze ejecuta de forma magistral dejando sin oportunidad a Camilo Vargas.

El 4-0 se generó con gran centro al área, que Cayman Togashi remató potente de cabeza para dejar sin oportunidad al guardameta Rojinegro.

El de la honra para e l Atlas fue en cobro de tiro directo, Diego González sacó tremendo escopetazo imposible para el guardameta del United.