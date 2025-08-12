Diego Cocca es el en nuevo director técnico de Atlas para el resto del Apertura 2025 de la Liga MX y luego de un inicio pésimo de certamen que incluyó una mala participación en la Leagues Cup 2025.

De acuerdo a información de Erick López de TUDN, el entrenador argentino vuelve al banquillo de los Rojinegros tras la renuncia de Gonzalo Pineda el pasado domingo.

"La directiva de Grupo Orlegi ha tomado una decisión de quien tome el banquillo de los Zorros, el regreso del técnico bicampeón Diego Cocca es un hecho. Fue uno de los primeros nombres que sonó como alternativa y han llegado a un acuerdo".

En Apertura 2021 y Clausura 2022, Diego Cocca consiguió el bicampeonato con Atlas, para romper una racha de más de 70 años sin poder ser campeón en el futbol mexicano.

Atlas confirmó a Diego Cocca como su entrenador a través de un emotivo video en las redes sociales, con vistas a su posible debut este fin de semana contra Querétaro en la Jornada 5 del Apertura 2025.