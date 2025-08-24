Luego de sacar un valioso empate ante Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria, durante la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, el flamante nuevo director técnico del Puebla, Hernán Cristante, admitió que estuvo cerca de dejar el futbol.

"No me había rendido, pero tenía la sensación de que el ambiente del futbol no era para mi, me puse a hacer otras cosas que me agradan, pero el amor y la pasión no te alejan de ahí jamás".

Además, el estratega habló de una nueva actitud en esta nueva etapa de su carrera, una en la que sin perder la pasión, le permite disfrutar más de los partidos.

"Creo que la sonrisa se la debo a un curso de manejo de estrés, no voy a dejar de manotear, pedirle a los árbitros, de apasionarme porque eso está en mi ADN y no lo puedo cambiar, he aprendido muchas cosas mientras no he estado en la cancha".

Sobre el motivo que lo llevó a tomar las riendas del Puebla, Hernán Cristante apuntó a una persona que lo hizo convencerse de aceptar el desafío, Rafael 'Chiquis' García.

"Este regalo lo tomo como un gran desafío, como una gran oportunidad, no sé si no hubiera estado Rafael, Chiquis, si lo hubiera tomado, pero está el Chiquis y quieren hacer las cosas bien, ,e contaron de su proyecto y acá estoy".

Finalmente, Cristante fue claro sobre los objetivos del equipo de La Franja, mismos que no incluyen el campeonato de la Liga MX.