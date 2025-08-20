    Puebla

    Puebla elige a su director técnico para el resto del Apertura 2025

    Pese a su clasificación en la Leagues Cup, los malos resultados en la Liga MX generaron la salida de Pablo Guede y ya hay un elegido para La Franja.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video De brillar en Pumas a ser el nuevo DT del Puebla

    Puebla busca salir de la parte baja de la tabla de posiciones en la Liga MX Apertura 2025 y lo hará con nuevo director técnico luego de la renuncia aceptada por parte de Pablo Guede el fin de semana pasado cuando perdió en casa ante Atlético de San Luis.

    Para el juego de la Leagues Cup 2025 correspondiente a los Cuartos de Final, Martín Bravo tomó la dirección técnica interina de La Franja, pero la decisión de la directiva es que alguien de mayor experiencia tome la batuta.

    De acuerdo con Zaritzi Sosa para TUDN, Hernán Cristante es el elegido como entrenador en fijo por lo que resta del torneo para el cuadro poblano, luego de su experiencia como estratega en la Liga MX con Toluca, Querétaro y FC Juárez.

    Fue con los Diablos Rojos que su permanencia fue más larga, aunque no logró dar un título a los escarlatas, con los que sumó cinco títulos de Liga como jugado, además de una Copa de Campeones de la Concacaf.

    Hernán Cristante no dirige desde el Clausura 2023 cuando lo hizo con los Bravos; además, formó parte del Coras Tepic en sus inicios como estratega de la Segunda División del futbol mexicano.

    Estos son los próximos partidos de Puebla en la Liga MX Apertura 2025:


    • Pumas vs. Puebla, Jornada 6
    • Puebla vs. Monterrey, Jornada 7
    • Toluca vs. Puebla, Jornada 8
    • Necaxa vs. Puebla, Jornada 9

