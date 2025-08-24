Video El brutal elogio de Larcamón a Piovi en Cruz Azul

Nicolás Larcamón habló de Gonzalo Piovi tras caerse su transferencia al Inter Miami de la MLS, pero lo hizo de una manera muy orgullo de su jugador.

En conferencia de prensa tras el triunfo de Cruz Azul sobre Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, el entrenador argentino dio estas grandes palabras.

PUBLICIDAD

"Gonzalo, lo decía el otro día, lo que ha hecho en estas dos semanas para enorgullecer a todo el vestuario y la afición, ha sido conmovedor, tenía una enorme oportunidad a una edad donde el futbolista sabe que no todo el tiempo o no quedan atrás tantas oportunidades para ser transferido.

"Tener una oportunidad de contrato que podía haber firmado y lo resonante que sabemos que era el club en cuestión, pero ha sido un ejemplo descomunal de cómo se representan estos colores".

¿POR QUÉ NO JUEGA AMAURY MORALES EN CRUZ AZUL?



Cuestionado acerca de la falta de minutos para el canterano Amaury Morales, Nicolás Larcamón también explicó cuál es la situación del juvenil.

A la cancha entran 11 e indudablemente lo que fue el mercado llegaron dos jugadores que ocupan la posición de él, de media punta, en ese cuadrado ofensivo que lo relegó un poco... es un jugador que considero mucho, que tratamos de hacer que se sostenga, jugó en la 21 para que no pierda ese ritmo, pero entendiendo que si estuviera jugando Amaury me estarías haciendo la misma pregunta con otros nombres, es complicado.

En el calendario de Cruz Azul en este Apertura 2025 de la Liga MX sigue el partido de visitante ante Chivas en el Estadio Akron, en la actividad de la Jornada 7.