    Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul: negociación con Inter Miami se cae

    ¡Fin a la novela! El jugador argentino permanecerá donde está y aquí está la razón.

    Fernando Vázquez.
    Video Messi no estará contento: la transferencia que se frustró en Cruz Azul

    Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul, todo después de que se cayera la negociación con el Inter Miami, club que pretendía al defensor argentino e, incluso , Lionel Messi intervino para tratar de que Piovi fuera fichado por el conjunto de la Florida.

    Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, La Máquina rechazó la que fue la última oferta lanzada por la escuadra de la MLS, por lo que es ya un hecho que el zaguero se quedará en La Noria.

    Cruz Azul no rechazó el monto ofrecido por Gonzalo Piovi, sino que no le gustó que la cantidad a pagar por el argentino fuera a plazos. La carta de Gonzalo Piovi pretendía ser finiquitada hasta el verano de 2030.

    Todavía este jueves, Inter Miami lanzó una última propuesta para la escuadra cementera, no obstante, esta no acabó por convencer a la directiva de Cruz Azul, que buscaba que el plazo ofrecido por las 'Garzas' abarcara unos dos o tres años máximo.

    La idea de Gonzalo Piovi era emigrar al Inter Miami, sobre todo debido a la posibilidad de jugar con compatriotas del nivel de Rodrigo De Paul o incluso, Lionel Messi, quien tuvo contacto con el propio Piovi para tratar de convencerlo para fichar en el equipo de la MLS.

    Acorde con Adrián Esparza, el técnico Nicolás Larcamón tiene considerado a Gonzalo Piovi para alinearlo desde un inicio en el partido ante Toluca de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

