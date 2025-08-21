Video Lo que pide Inter Miami a Cruz Azul por Piovi que no logra destrabarse

Las negociaciones entre Cruz Azul e Inter Miami no se encuentran detenidas de manera definitiva, aún existe comunicación para el fichaje de Gonzalo Piovi al conjunto de la MLS; sin embargo, los clubes aún no logran ponerse de acuerdo.

De acuerdo con Adrián Esparza en Insiders de TUDN, el fichaje de Gonzalo Piovi con Inter Miami no está caído. Lo que se negocia es un contrato de 5 millones de dólares para el jugador de 31 años de edad, ganaría más que en Cruz Azul, viviría en Miami y a lado de grandes jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

Sin embargo, aún no hay de acuerdo con la cifra; La Máquina pide 7 millones de dólares y el conjunto flamenco ofrece 6 millones de dólares. No son millones, son sólo miles los que están negociando.

No obstante, 100 mil dólares es desajustar todo en la MLS, pues muchas veces la liga de Estados Unidos pone el dinero, todo es reglamentado, motivo por lo que se han alargado que el traspaso se concrete, pero aún con el mercado de pases abierto.

LO QUE OFRECE INTER MIAMI QUE NO CONVENCE A CRUZ AZUL POR GONZALO PIOVI

Más allá de las cantidades, el conjunto de la MLS ofrece un pago a plazos que todo indica no conviene al cuadro de La Noria, pues son pagos que llevan mucho tiempo y que el equipo celeste no vería al instante y sus beneficios se reducirían.

Inter Miami ofrece pagar a cinco años el traspaso de Gonzalo Piovi y Cruz Azul, pese a que es una buena cantidad, es mucho tiempo. Incluso cuando el argentino casi casi esté retirado.

De esta forma a Cruz Azul no le sabe mucho el beneficio a pagos por lo que se busca ver si Inter Miami puede bajar la cantidad de años, a dos o tres, para que las negociaciones acaben en buen puerto.